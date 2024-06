Résultat des européennes à Courville-sur-Eure : l'élection 2024 en direct

11:45 - Courville-sur-Eure : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans les rues de Courville-sur-Eure, les élections sont en cours. Dotée de 1 420 logements pour 2 806 habitants, la densité de la commune est de 252 hab par km². L'existence de 186 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 17,57 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 9,1 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 30,57% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,54% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1215,22 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Courville-sur-Eure incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.