C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Courzieu lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,68%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,44%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45,24% contre 54,76%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Courzieu en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 36,69% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 62,30%.

11:45 - Les enjeux locaux de Courzieu : tour d'horizon démographique

Devant le bureau de vote de Courzieu, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 8,65% d'agriculteurs pour 1 172 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 85 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 353 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 16,94 % des résidents sont des enfants, et 8,81 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,45% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,29% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 441,96 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, Courzieu incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.