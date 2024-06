Résultat des européennes à Cousance : l'élection 2024 en direct

La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? La réserve de voix apparaît comme importante à Cousance. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Cousance, le binôme Nupes avait en effet glané 26,05% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 3,55% à Cousance, contre 17,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

Le nombre de bulletins en faveur du RN sera très observé pour cette élection, à l'échelle locale. La liste de Jordan Bardella devrait s'afficher à 40% à Cousance si la tendance prévue par les sondeurs à l'échelle nationale se répercute localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? La projection est simpliste, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

Marine Le Pen a frappé les esprits à Cousance pendant la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 35,02% au premier round. Au deuxième tour de l'élection, c'est aussi la numéro 1 du RN qui s'imposait à Cousance avec 59,54%, devant Emmanuel Macron à 40,46%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 32,26% des votes sur place, contre 32,75% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,78%.

Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler pertinent au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Cousance, avec 29,44%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 17,51% et François-Xavier Bellamy à 10,15%.

11:45 - Élections à Cousance : l'impact des caractéristiques démographiques

Quel impact auront les électeurs de Cousance sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 11,43% et une densité de population de 202 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (27,96%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 410 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,01%) et le nombre de résidences HLM (10,99% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Cousance mettent en avant une diversité de qualifications, avec 12,45% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.