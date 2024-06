Résultat des européennes à Cousolre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:22 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? Une autre question qui accompagne ces européennes sera celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 9,7% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4,2% à Cousolre, contre 14,5% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont choisir les votants de Cousolre ? Le score en faveur du RN sera l'observation majeure pour cette élection des députés européens 2024 au niveau local, comme au niveau national. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Cousolre. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi s'attendre à environ 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Le RN en pôle position à Cousolre lors de la dernière présidentielle Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national à Cousolre. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 27,69% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Divers gauche sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 42,32% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,86% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,17%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 61,42%, devant Emmanuel Macron à 38,58%.

12:45 - À Cousolre, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait convaincu 40,97% des voix, soit 322 voix, face à Nathalie Loiseau à 14,5% et François-Xavier Bellamy à 8,52%.

11:45 - Cousolre : européennes et dynamiques démographiques Comment les habitants de Cousolre peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 18,11% et une densité de population de 109 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2145,2 euros par mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 580 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,79% et d'une population immigrée de 13,77% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Cousolre mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,75% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Cousolre ? Pour comprendre le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins européens. Pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,1% des inscrits sur les listes électorales de Cousolre. L'abstention était de 53,52% pour le scrutin de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Cousolre : scrutin en cours À Cousolre, l'une des clés de ces européennes 2024 sera indéniablement la participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 40,03% au premier tour. Au deuxième tour, 42,25% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Cousolre ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 71,17% des votants de la ville. Le taux de participation était de 70,75% au deuxième tour, ce qui représentait 1 023 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.