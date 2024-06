En direct

19:10 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Coutances ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Coutances, le binôme Nupes avait en effet cumulé 30,64% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 7,57% à Coutances, contre 26,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Coutances Au niveau local, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes 2024 sera très analysé. Les sondages prédisent une liste RN entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des élections européennes 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le porter à 28% à Coutances, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais Coutances n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Coutances ? Avec 19,17%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Coutances au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,41% et 20,77% des voix. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 66,86% contre 33,14% pour Le Pen au second round dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 11,37%, alors que les candidats LREM cumuleront 33,10% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

12:45 - À Coutances, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. À Coutances, les dernières élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,78% des suffrages. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,32% et Yannick Jadot avec 16,87%.

11:45 - Démographie et politique à Coutances, un lien étroit A la mi-journée des européennes, Coutances foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 353 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 738 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (66,1 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La présence de 281 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 158 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,54%, révélant une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Coutances participe à l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Coutances : la mobilisation des électeurs aux européennes Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Coutances, 66,64% des votants n'avaient pas participé. Au cours des dernières années, les 9 523 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes européennes, sur les 2 966 personnes en âge de voter à Coutances, 48,47% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 57,81% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Coutances À Coutances, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces européennes. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 5 828 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 28,79% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 27,81% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les études rapportent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?