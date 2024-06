Résultat des européennes à Couville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 20,05% à Couville, contre 10,03% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Couville, le binôme Nupes avait en effet glané 27,73% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Couville ? Le score du Rassemblement national sera très commenté localement pour cette élection des députés européens 2024. Si au niveau national, les enquêtes d'opinion annoncent une progression du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 33% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les habitants de Couville plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Couville avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 31,03% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,05% contre 57,95%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Couville par la suite, lors des élections du Parlement, avec 21,33% au premier tour, contre 33,65% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - À Couville, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Couville, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée, avec 23,04% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,05% et Yannick Jadot à 12,2%. C'étaient alors 85 votants qui l'avaient choisie dans la cité.

11:45 - Les défis socio-économiques de Couville et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Couville comme dans toute la France. Dotée de 495 logements pour 1 207 habitants, la densité de la commune est de 128 hab/km². L'existence de 37 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (90,51 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,62% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,13% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 68,88 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Couville, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - À Couville, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%. L'analyse des résultats des derniers scrutins européens permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 48,14% des inscrits sur les listes électorales de Couville (Manche) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 55,86% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Couville : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera l'abstention à Couville. La baisse du pouvoir d'achat est notamment susceptible d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Couville (50690). Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 14,53% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 15,5% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,45% au premier tour. Au deuxième tour, 49,27% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote.