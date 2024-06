En direct

19:14 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Craon ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait obtenu 32,43% à Craon, contre 6,23% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Craon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,73% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,59% pour Yannick Jadot, 1,4% pour Fabien Roussel et 1,37% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Craon, entre les 32,43% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 42,47% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,06% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur qui vont se porter les voix de droite à Craon ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste Bardella va être le déterminant localement pour cette élection 2024. Législatives mises de côté, la progression du RN semble déjà puissante à Craon entre Jordan Bardella en 2019 (15,43%) et Marine Le Pen en 2022 (20,63% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points comparé à 2019 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la dernière présidentielle à Craon Craon avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,63%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 42,47% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 30,47% contre 69,53%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 15,2% au premier tour, contre 29,06% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Craon, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie lors du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - 32,43% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Craon Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Avec un résultat de 15,43%, Bardella avait été battu lors des élections européennes il y a cinq ans par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 32,43% des voix exprimées.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Craon Quel portrait faire de Craon, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 2 408 logements pour 4 435 habitants, la densité de la commune est de 183 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 266 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 674 foyers fiscaux. Dans la localité, 13,38 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 14,95 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,37% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 373 €/an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. En résumé, à Craon, les enjeux locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Craon ? Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Durant les précédentes européennes, 48,88% des électeurs de Craon s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 40,66% lors des européennes de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Craon À Craon, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet ramener les citoyens de Craon dans les bureaux de vote. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 74,14% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 72,67% au premier tour, c'est-à-dire 2 651 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.