Résultat des européennes à Crédin : l'élection 2024 en direct

19:33 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Crédin ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 18,01% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,6% à Crédin, contre 28,29% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (6,49% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (7,57% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,44% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Crédin ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà solide à Crédin entre Jordan Bardella en 2019 (25,41%) et Marine Le Pen en 2022 (30,79% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les électeurs de Crédin plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Crédin avec 30,79% contre 33,52% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,64% contre 54,36%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 23,64% au premier tour, contre 27,58% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Crédin, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Crédin il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Crédin lors des dernières élections des eurodéputés, avec 28,29% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 25,41% dans la ville. François-Xavier Bellamy finissait troisième, avec 10,09%.

11:45 - Crédin et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Devant le bureau de vote de Crédin, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 498 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 70 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 390 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (78,09 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 28,28% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 42,74 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Crédin démontre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Union européenne.

10:30 - Perspectives de la participation aux élections européennes à Crédin Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 44,18% des personnes en capacité de participer à une élection à Crédin avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 55,45% en 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - C'est le moment de voter à Crédin pour les élections européennes À Crédin, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,15% au premier tour. Au second tour, 51,6% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 17,72% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,42% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.