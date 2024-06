Résultat des européennes à Rohan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Rohan ? L'autre incertitude qui enveloppe ces européennes sera celle du vote de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,3% des bulletins dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 4,65% à Rohan, contre 22,92% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Rohan lors des européennes ? Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Rohan. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à 36% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Rohan Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 28,28% contre 31,35% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,44% contre 53,56%. Le RN n'a pas plus convaincu à Rohan un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 19,29% au premier tour, contre 27,47% pour le binôme LREM. Sur la commune de Rohan, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection très tranchée Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 166 électeurs de Rohan avaient préféré la liste RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait enregistré 26,6% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 22,92% et Yannick Jadot à 13,3%.

11:45 - Rohan : démographie, élections et stratégies politiques Comment la population de Rohan peut-elle affecter les résultats des européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 30,53% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (73,98%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 667 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,21%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,8%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Rohan mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,93% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Européennes à Rohan : état des lieux Au cours des consultations politiques passées, les 1 611 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 45,19% des personnes aptes à participer à une élection à Rohan avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 54,4% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Rohan À Rohan, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,85% au premier tour. Au second tour, 49,84% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Rohan ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 256 personnes en âge de voter dans la ville, 79,7% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 78,03% au second tour, c'est-à-dire 980 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.