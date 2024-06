Résultat des européennes à Creissan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Creissan, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 20,2% à Creissan, contre 8,32% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Lors du premier tour des élections des députés à Creissan, le binôme Nupes avait en effet cumulé 20,51% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,37% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,85% pour Yannick Jadot, 2,25% pour Fabien Roussel et 2,61% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Creissan, entre les 20,2% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,81% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,88% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de droite à Creissan ? On note que Creissan fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,04% lors du vote européen et Marine Le Pen 36,3% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Creissan ? Le verdict du scrutin le plus récent apparait comme un indicateur intéressant au moment du rendez-vous politique du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un très bon résultat pour le Rassemblement national à Creissan. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 29,76% au 1er round et surtout 58,68% au second. Le Parti devançait les candidats étiquetés Nupes avec 20,51% et Parti radical de gauche (18,15%) au premier tour puis encore Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 41,32% au second (Creissan n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,3% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,37%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 60,03%, devant Emmanuel Macron à 39,97%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Creissan Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? A l'époque, à Creissan, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, cumulant 36,04% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 20,2% et Yannick Jadot à 12,87%. Ce qui correspond à 182 électeurs dans la cité.

11:45 - Élections européennes à Creissan : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact aura la population de Creissan sur le résultat des élections européennes ? Dans la localité, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,19% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (26,79%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 561 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,90%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,47%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,9%, comme à Creissan, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Creissan : la mobilisation des habitants aux européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h. Au fil des précédentes élections, les 1 398 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 56,27% des inscrits sur les listes électorales de Creissan (Hérault), contre un taux de participation de 50,21% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Creissan L'un des facteurs principaux du scrutin européen sera immanquablement le taux de participation à Creissan. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 54,63% au premier tour. Au deuxième tour, 49,76% des votants se sont déplacés. Lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 84,9% dans la localité. La participation était de 82,03% au second tour, soit 831 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.