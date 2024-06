En direct

19:24 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes à Creney-près-Troyes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 15,64% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,44% à Creney-près-Troyes, contre 18,98% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - À Creney-près-Troyes, un Rassemblement national favori ? On remarque que Creney-près-Troyes compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,48% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,6% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Creney-près-Troyes plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un excellent score pour le RN à Creney-près-Troyes. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la cité avec 30,33% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme La République en Marche (Creney-près-Troyes n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,6% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,31% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,47%. Avec 49,53% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,47%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Creney-près-Troyes en 2019 ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. 31,48% des votes s'étaient tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 18,98% et François-Xavier Bellamy à 11,92%. Le mouvement nationaliste cumulait ainsi 272 votants de Creney-près-Troyes.

11:45 - Les défis socio-économiques de Creney-près-Troyes et leurs implications électorales Quel portrait faire de Creney-près-Troyes, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 919 logements pour 1 997 habitants, la densité de la commune est de 113 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 160 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 102 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,6 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,83% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 37,82% des ménages se composent de couples avec enfants. À Creney-près-Troyes, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Creney-près-Troyes ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Pendant les élections européennes de 2019, sur les 902 inscrits sur les listes électorales à Creney-près-Troyes, 63,61% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 54,42% il y a 10 ans. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : la participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Abstention à Creney-près-Troyes : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Creney-près-Troyes, qu'en sera-t-il de la participation ? Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 82,32% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 83,04% au second tour, c'est-à-dire 1 244 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,57% au premier tour. Au second tour, 56,51% des votants se sont déplacés. Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?