Résultat des européennes à Crépy-en-Valois : l'élection 2024 en direct

En direct

19:08 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Crépy-en-Valois pour ces élections européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,58% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,71% à Crépy-en-Valois, contre 17,29% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Crépy-en-Valois à l'issue des européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Crépy-en-Valois semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Confirmation à venir ?

15:02 - Marine Le Pen en tête il y a deux ans à Crépy-en-Valois Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Crépy-en-Valois. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 27,22% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,47% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,17% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22,26%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 50,78%, devant Emmanuel Macron à 49,22%.

12:45 - 31,87% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Crépy-en-Valois Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble de nouveau indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 1565 électeurs de Crépy-en-Valois s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella cumulait 31,87% des votes face à Nathalie Loiseau à 17,29% et Yannick Jadot à 10,34%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Crépy-en-Valois et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale européenne, Crépy-en-Valois se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 14 217 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 888 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 4 018 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 17,18 % des résidents sont des enfants, et 26,26 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Crépy-en-Valois forme une communauté diversifiée, avec ses 797 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,36%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 26 768 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Crépy-en-Valois, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Participation aux européennes à Crépy-en-Valois : un regard approfondi Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Au moment des européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 52,33% dans la commune de Crépy-en-Valois, contre une abstention de 58,71% en 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Crépy-en-Valois pour les élections européennes Ce 9 juin, lors des élections européennes à Crépy-en-Valois, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,86% au premier tour et seulement 58,59% au deuxième tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 30,05% au niveau de la commune. L'abstention était de 29,03% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.