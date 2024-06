En direct

19:25 - Quel candidat vont élire les électeurs de la Nupes à Crépy ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 20,54% des bulletins dans la commune. Une performance à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 4,96% à Crépy, contre 13,23% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel candidat vont adopter les supporters de la droite à Crépy ? On remarque que Crépy compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 47,07% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 46,78% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Marine Le Pen en pôle position en 2022 à Crépy Regarder le test démocratique le plus récent semble une évidence au moment des européennes. Même si la démarche ne peut prédire le résultat…Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à Crépy. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 39,82% au premier round et surtout 58,06% au 2e (Crépy n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 46,78% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,19% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,57%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 62,91%, devant Emmanuel Macron à 37,09%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Crépy il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Crépy, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, cumulant 47,07% des votes contre Nathalie Loiseau à 13,23% et Yannick Jadot à 7,52%. Ce qui correspond à 313 votes dans la ville.

11:45 - Crépy : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Crépy, les élections sont en cours. Dotée de 823 logements pour 1 803 habitants, la densité de la commune est de 68 habitants/km². Ses 69 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 513 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,65 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,84% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,74% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 146,21 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Crépy, les spécificités locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Crépy Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59% ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des précédents scrutins européens ? Au moment des élections européennes 2019, 44,03% des électeurs de Crépy avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 56,45% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Crépy : la participation en question Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Crépy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Au premier tour de l'élection présidentielle, 23,48% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,82% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.