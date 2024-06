Résultat des européennes à Cressensac-Sarrazac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les 23,99% de la gauche unie scrutés Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 21,76% à Cressensac-Sarrazac, contre 8,99% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Cressensac-Sarrazac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,99% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Cressensac-Sarrazac ? Les intentions de vote prévoient une liste Jordan Bardella à 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des précédentes élections européennes. Théoriquement, cette dynamique doit l'approcher de 33% à Cressensac-Sarrazac, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais Cressensac-Sarrazac n'est pas la France et on remarque que le parti n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les habitants de Cressensac-Sarrazac plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 La communauté électorale de Cressensac-Sarrazac avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022. La cheffe de l'ancien FN s'imposait avec 24,28% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,14% contre 54,86%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 15,57% des suffrages sur place, contre 26,19% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 37,28%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Cressensac-Sarrazac Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait fini première des européennes à l'époque. Le bulletin avait convaincu 23,38% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 21,76% et Yannick Jadot à 11,51%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Cressensac-Sarrazac et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Cressensac-Sarrazac, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 787 logements pour 1 140 habitants, la densité de la ville est de 27 hab/km². Avec 100 entreprises, Cressensac-Sarrazac est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 27 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,73 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 51,16% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 37,83% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1120,03 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Cressensac-Sarrazac, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes à Cressensac-Sarrazac : état des lieuxde la participation Comment votent d'habitude les citoyens de cette localité ? Au moment des dernières élections européennes, sur les 588 inscrits sur les listes électorales à Cressensac-Sarrazac, 40,00% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 43,4% en 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Cressensac-Sarrazac : scrutin en cours L'un des critères essentiels de ces élections européennes sera immanquablement le taux de participation à Cressensac-Sarrazac. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,78% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 17,98% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,03% au premier tour. Au deuxième tour, 43,44% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Cressensac-Sarrazac ? Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique seraient de nature à ramener les citoyens de Cressensac-Sarrazac (46600) vers les urnes.