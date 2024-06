En direct

19:10 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Crest, qui va prendre avantage du score de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était élevé à 6,67% à Crest, contre 16,93% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Crest, le binôme Nupes avait en effet accumulé 48,2% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (39,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,65% pour Yannick Jadot, 1,56% pour Fabien Roussel et 1,56% pour Anne Hidalgo).

17:08 - À Crest, un Rassemblement national favori ? On remarque que Crest compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 16,02% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 15,28% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Crest plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 15,28% contre 19,99% pour Emmanuel Macron et 39,15% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron l'emportant avec 65,83% contre 34,17% pour Le Pen. Avec 10,95%, le RN sera devancé par la suite par les 48,20% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Crest se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 62,30%.

12:45 - 22,54% pour Yannick Jadot il y a cinq ans à Crest Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des dernières élections européennes à Crest était composé de la liste de Yannick Jadot avec 22,54% des voix, suivie de la liste de Nathalie Loiseau avec 16,93% et Jordan Bardella avec 16,02%.

11:45 - Crest aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Crest fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 756 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 994 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (70,51 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 331 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 347 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,27%, révélant une situation économique précaire. À Crest, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Crest : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Crest, 61,99% des habitants n'avaient pas voté. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des dernières élections ? En 2019, durant les européennes, sur les 3 525 inscrits sur les listes électorales à Crest, 45,04% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 52,66% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Crest : quel sera le taux de participation ? À Crest, le taux de participation sera sans aucun doute un critère essentiel de ces européennes 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,06% au sein de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 28,77% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des foyers français combinée avec les craintes provoquées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, pourraient entre autres inciter les électeurs de Crest à s'intéresser plus fortement du scrutin.