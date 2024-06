Résultat des européennes à Criquetot-l'Esneval : l'élection 2024 en direct

Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Criquetot-l'Esneval, avec 28,34%, soit 278 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 22,12% et François-Xavier Bellamy à 9,89%.

11:45 - Élections européennes à Criquetot-l'Esneval : un éclairage démographique

Quel impact auront les électeurs de Criquetot-l'Esneval sur les résultats des européennes ? Avec 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,34%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,6%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 969 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,13%) met en évidence des besoins de soutien social, et le taux de salariés en CDD (6,89%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Criquetot-l'Esneval mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,0% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.