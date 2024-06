Résultat des européennes à Crouy : l'élection 2024 en direct

11:45 - Crouy : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la commune de Crouy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,26%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (56,51%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,04%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 853 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,67%) et le nombre de résidences HLM (22,33% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Crouy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,34% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.