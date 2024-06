Le résultat obtenu par le RN sera une des clés au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Cucuron semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Avantage Renaissance à Cucuron ?

Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,02% contre 24,9% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 45,41% contre 54,59%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 21,77% au premier tour, contre 29,15% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le second tour sera à l'avenant, voyant encore le binôme Ensemble ! L'emporter.