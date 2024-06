Résultat des européennes à Ansouis : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les habitants d'Ansouis plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Ansouis lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,68%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,4%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 47,06% contre 52,94%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Ansouis quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 20,72% au premier tour, contre 30,41% pour le binôme LREM. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Ansouis en 2019 ? Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste RN avait réuni 21,2% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 23,55%.

11:45 - Ansouis : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues d'Ansouis, les élections sont en cours. Avec ses 1 061 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 143 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 355 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 14,27 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 32,23 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 28,83% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 39,44% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2248,37 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. En conclusion, Ansouis incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Ansouis Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 43,32% dans la commune d'Ansouis, à comparer avec un taux d'abstention de 49,83% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Ansouis La participation constituera incontestablement l'une des clés de ces européennes à Ansouis. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,22% au premier tour et seulement 49,11% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Ansouis ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 80,24% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,95% au deuxième tour, soit 680 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.