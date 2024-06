Résultat des européennes à Cuisery : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Cuisery avec 27,63% contre 28,88% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 48,08% contre 51,92%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 16,91% au premier tour, contre 39,27% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Cuisery, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la défaite du RN.

11:45 - Cuisery : européennes et dynamiques démographiques

Quel portrait faire de Cuisery, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 579 habitants répartis dans 924 logements, cette localité présente une densité de 137 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 133 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 984 foyers fiscaux. Dans la localité, 24 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 14,04 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 41,67% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 58,89% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 399,77 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, Cuisery incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.