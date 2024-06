Résultat des européennes à Cunac : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Situation favorable au RN à Cunac ? L'élection à la présidence de la République avait donné un bel avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle écrasait le match avec 26,36% au 1er tour contre 25,92% pour Emmanuel Macron et 18,65% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,47% contre 54,53%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 21,47% des votes sur place, contre 21,86% pour le binôme Nupes. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 50,62%, contre 49,38% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Cunac en 2019 ? Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite poussée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans à Cunac, avec 24,09% des bulletins valides (185 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,18% suivie par Yannick Jadot avec 12,24%.

11:45 - Comment la composition démographique de Cunac façonne les résultats électoraux ? Les facteurs démographiques et socio-économiques de Cunac mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections européennes. Dans la commune, 16,73% des résidents sont des enfants, et 8,49% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (7,82%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 807 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,80%) et le nombre de résidences HLM (0,3% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Cunac mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,35% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Cunac ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation représentait 63,5% des inscrits sur les listes électorales de Cunac (Tarn). La participation était de 53,19% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Cunac Le niveau de participation constituera sans aucun doute un facteur important du scrutin européen à Cunac. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,25% au premier tour et seulement 57,34% au second tour. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 82,25% au sein de la commune, contre une participation de 86,67% au premier tour, c'est-à-dire 1 177 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.