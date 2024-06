En direct

19:11 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Saint-Juéry pour ces élections européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc fini en tête avec 24,03% des bulletins dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 8,71% à Saint-Juéry, contre 19,13% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Saint-Juéry ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera déterminant localement pour ces européennes. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Juéry semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Pourquoi le RN a un avantage Marine Le Pen a énormément séduit à Saint-Juéry pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 25,41% des suffrages dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,07% contre 52,93%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 22,61% des voix sur place, contre 24,03% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (50,12%).

12:45 - 25,47% pour Jordan Bardella en 2019 à Saint-Juéry Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? A l'époque, à Saint-Juéry, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, glanant 25,47% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,13% et Yannick Jadot à 9,9%.

11:45 - Saint-Juéry et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Juéry mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,02% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 742 habitants/km² et 41,22% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,81%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2 700 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,15%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,33%) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Saint-Juéry mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,57% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Juéry ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération, il faut étudier les résultats des dernières élections. En 2019, durant les européennes, le pourcentage de participation atteignait 57,38% au sein de Saint-Juéry (Tarn), à comparer avec un taux de participation de 49,6% pour le scrutin de 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? À travers tout le pays, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Saint-Juéry, 59,59% des votants avaient voté.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Juéry sont lancées À Saint-Juéry, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera l'ampleur de l'abstention. Pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,85% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 20,16% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit armé ukrainien ainsi que son impact sur les prix des matières premières pourraient nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Juéry (81160).