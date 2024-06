Résultat des européennes à Dabo : l'élection 2024 en direct

En direct

17:05 - Les votants de Dabo plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle L'élection à la présidence de la République avait offert un net avantage à Marine Le Pen en 2022 à Dabo. Elle obtenait 43,21% au 1er tour contre 20,62% pour Emmanuel Macron et 10,15% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au 2e tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 63,92% contre 36,08%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 26,26% des votes sur place, contre 45,31% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (62,08%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? 40,02% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 15,75% et François-Xavier Bellamy à 8,62%. Le RN avait fini premier avec pas moins de 427 électeurs de Dabo.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Dabo La structure démographique et socio-économique de Dabo détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 24% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,48%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (65,35%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 985 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,85%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,9%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,26%, comme à Dabo, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Dabo Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Dabo, 68,0% des électeurs avaient voté. Au fil des élections antérieures, les 2 412 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 49,56% des inscrits sur les listes électorales de Dabo avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 41,94% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Dabo À Dabo, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera incontestablement l'abstention. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs du quotidien pourraient en effet impacter le pourcentage de participation à Dabo. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 25,97% des électeurs inscrits dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 27,33% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.