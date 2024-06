Résultat des européennes à Wangenbourg-Engenthal : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Wangenbourg-Engenthal ? La part des électeurs de la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection 2024 localement. Enseignement clé pour ce dimanche : Wangenbourg-Engenthal compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,27% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 30,7% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Wangenbourg-Engenthal plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent verdict des urnes peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à Wangenbourg-Engenthal. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la cité avec 27,82% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! Sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,7% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,63% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,21%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 55,26%, devant Emmanuel Macron à 44,74%.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 à Wangenbourg-Engenthal Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui avait fini première des européennes il y a cinq ans à Wangenbourg-Engenthal, avec 30,27% des bulletins valides (171 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 21,24% et la liste Yannick Jadot avec 13,1%.

11:45 - Wangenbourg-Engenthal : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Wangenbourg-Engenthal, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 337 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 104 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 428 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 14,83 % des résidents sont des enfants, et 8,99 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 48,35% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 53,74% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 267,63 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Finalement, à Wangenbourg-Engenthal, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Wangenbourg-Engenthal : les chiffres clés Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. L'étude des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 45,57% des votants de Wangenbourg-Engenthal, à comparer avec un taux d'abstention de 50,19% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Wangenbourg-Engenthal sont lancées Le taux d'abstention constituera un facteur fort du scrutin européen 2024 à Wangenbourg-Engenthal. Le conflit armé israélo-palestinien ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique pourraient en effet nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Wangenbourg-Engenthal (67710). A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 108 personnes en âge de voter dans la ville, 24,28% étaient restées chez elles. L'abstention était de 25,45% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.