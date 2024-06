Résultat des européennes à Damery : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Damery pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 13,52% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 3,08% à Damery, contre 19,02% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 19,02% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,64% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 31,48% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Damery ? Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Damery semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à Damery lors de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle rassemblait 32,32% au premier round contre 28,64% pour Emmanuel Macron et 10,77% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au second tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 52,29% contre 47,71%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 30,56% des suffrages sur place, contre 31,48% pour le binôme Ensemble !. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 52,03%, contre 47,97% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Damery Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les européennes il y a cinq ans. Le mouvement cumulait 35,87% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 19,02% et François-Xavier Bellamy à 10,33%.

11:45 - Élections européennes à Damery : un éclairage démographique Dans les rues de Damery, les élections sont en cours. Avec ses 8,55% d'agriculteurs pour 1 335 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 101 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 29 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,58 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,12% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,5% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 315,15 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Damery, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Damery : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Durant les dernières élections européennes, 53,87% des inscrits sur les listes électorales de Damery avaient pris part au scrutin. La participation était de 45,5% en 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Damery L'un des facteurs forts de ce scrutin européen sera le niveau d'abstention à Damery. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,68% au premier tour et seulement 52,96% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Damery ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,64% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 23,66% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.