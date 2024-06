En direct

19:07 - À Dammarie-les-Lys, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Dammarie-les-Lys, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 36,68% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre à affiner avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,84% à Dammarie-les-Lys, contre 19,16% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Dammarie-les-Lys ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très instructif. Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Dammarie-les-Lys semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Déjà des résultats à retenir Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 37,11% et Emmanuel Macron avec 22,19% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Dammarie-les-Lys. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 17,65%. Le second round ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron terminant à 64,83% contre 35,17% pour Le Pen. Avec 16,29%, le RN sera distancé par la suite par les 36,68% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Dammarie-les-Lys choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 59,04%.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 1054 votants de Dammarie-les-Lys avaient choisi l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait attiré ainsi 21,98% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,16% et Yannick Jadot à 12,91%.

11:45 - Dammarie-les-Lys : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, Dammarie-les-Lys est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 22 845 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 291 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (71,93 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 4 557 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 25,06%, Dammarie-les-Lys se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2239,36 € par mois, la ville affiche un taux de chômage de 15,68%, synonyme d'une situation économique fragile. À Dammarie-les-Lys, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Perspectives de la participation aux dernières européennes à Dammarie-les-Lys L'observation des résultats des derniers scrutins européens permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 4 979 inscrits sur les listes électorales à Dammarie-les-Lys, 59,87% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 65,81% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Dammarie-les-Lys, 77,33% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Dammarie-les-Lys ? La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Dammarie-les-Lys. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 12 029 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 32,78% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 39,49% au deuxième tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 61,95% au premier tour et seulement 62,03% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les craintes provoquées par la guerre au Moyen-Orient sont de nature à ramener les électeurs de Dammarie-les-Lys (77190) dans les bureaux de vote.