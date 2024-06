En direct

19:07 - Au Mée-sur-Seine, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Glucksmann avait atteint 9,38% au Mée-sur-Seine, contre 17,9% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés au Mée-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 43,54% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite au Mée-sur-Seine ? On remarque que Le Mée-sur-Seine fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 22,95% lors du vote européen et Marine Le Pen 18,87% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants du Mée-sur-Seine plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 La commune du Mée-sur-Seine avait accordé à Marine Le Pen 18,87% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 39,91% et 20,97% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,64% contre 62,36%. Avec 20,06%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 43,54% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nupes vainqueur localement.

12:45 - 22,95% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 au Mée-sur-Seine Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 991 électeurs du Mée-sur-Seine avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait enregistré 22,95% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,9% et Yannick Jadot à 9,96%.

11:45 - Les défis socio-économiques du Mée-sur-Seine et leurs implications électorales En pleine campagne électorale européenne, Le Mée-sur-Seine se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 20 207 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 031 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 266 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 24,67 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 18,19 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le Mée-sur-Seine incarne une communauté diversifiée, avec ses 3 825 résidents étrangers, soit 18,50% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 475 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 17,12%, annonçant une situation économique fragile. Au Mée-sur-Seine, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il au Mée-sur-Seine ? Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? En 2019, à l'occasion des européennes, le taux de participation atteignait 42,2% au sein du Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), à comparer avec un taux de participation de 34,52% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. Au Mée-sur-Seine, 75,69% des habitants avaient voté.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas du Mée-sur-Seine Au Mée-sur-Seine, l'un des facteurs principaux de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 62,15% au premier tour et seulement 62,64% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année au Mée-sur-Seine ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 30,59% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 38,54% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.