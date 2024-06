Résultat des européennes à Dammartin-en-Serve : l'élection 2024 en direct

Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Dammartin-en-Serve. Le parti s'était placé en tête dans la localité avec 32,29% au premier tour avant un formidable 55,22% au second, lui garantissant la meilleure place du paysage local sur la circonscription de la zone. Il a même récolté un résultat plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 30,84% au 1er tour et 52,65% au 2e dans la cité.

11:45 - Dammartin-en-Serve : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Dammartin-en-Serve mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des élections européennes. Dans le village, 25,49% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 3,11% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (12,26%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 527 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,09%) et le nombre de résidences HLM (9,77% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Dammartin-en-Serve mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,11% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.