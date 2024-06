Résultat des européennes à Longnes : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national favori à Longnes pour les européennes ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN va être le déterminant pour cette élection du Parlement européen localement, comme dans le reste du pays. La liste RN pourrait se stabiliser à 40% à Longnes si la tendance prédite par les instituts de sondages au niveau national s'applique localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ un tiers des votes dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le pronostic est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Vent favorable au RN à Longnes ? Le verdict du scrutin le plus récent apparait comme un enseignement clé au moment de l'élection. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un très gros démarrage pour le RN à Longnes. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la cité avec 33,09% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 51,44% au 2e, le propulsant en tête à l'échelon local sur l'unique circonscription de la zone. Le RN a même réalisé un poucentage plus fort aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Elle avait accumulé 30,51% au 1er tour et 50,7% au second dans la ville.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes à Longnes Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national portée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Longnes, avec 26,61% des votes exprimés (153 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,22% et la liste Yannick Jadot avec 11,48%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Longnes Dans les rues de Longnes, les élections sont en cours. Avec une population de 1 544 habitants répartis dans 682 logements, cette ville présente une densité de 104 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 130 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 796 foyers fiscaux. Dans la ville, 36 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 3,79 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,0% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 50,0% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 444,73 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour conclure, Longnes incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Longnes ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 47,21% dans la commune de Longnes, à comparer avec une abstention de 53,62% pour les élections européennes de 2014. Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59% enregistré en 2009 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Longnes ? À Longnes, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,05% au premier tour et seulement 49,27% au second tour. Au premier tour de la dernière présidentielle, 80,88% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 78,13% au second tour, soit 854 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.