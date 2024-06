Résultat des européennes à Dessenheim : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Le RN en tête à Dessenheim lors de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La leader du RN l'emportait avec 40,26% au 1er round contre 24,7% pour Emmanuel Macron et 9,98% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle elle finissait aussi première au second tour avec 61,48%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 28,21% des votes sur place, contre 31,37% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 55,75%.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Dessenheim il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Dessenheim, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait pris la première place, avec 36,33% des voix face à Nathalie Loiseau à 17,97% et François-Xavier Bellamy à 10,94%. Ce qui correspond à 186 votes dans la localité.

11:45 - Dessenheim et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Dessenheim, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec 50,9% de population active et une densité de population de 70 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 4,33% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (9,95%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 490 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) et le nombre de résidences HLM (4,67% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Dessenheim mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,21% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Dessenheim : un aperçu détaillé Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En 2019, à l'occasion des élections européennes, sur les 553 inscrits sur les listes électorales à Dessenheim, 56,03% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 44,58% en 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Dessenheim, 70,86% des votants avaient participé.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Dessenheim Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Dessenheim, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,05% dans la ville, contre un taux d'abstention de 19,22% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,42% au premier tour et seulement 58,84% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Dessenheim ? L'inflation et ses retombées sur le moral des familles sont capables de pousser les électeurs de Dessenheim (68600) à ne pas rester chez eux.