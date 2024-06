Résultat des européennes à Obersaasheim : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel verdict pour la liste RN de Jordan Bardella à Obersaasheim ? Si en France, les sondages annoncent une progression du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a en fait grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage RN à Obersaasheim ? Marine Le Pen a marqué les esprits à Obersaasheim lors de la présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 31,67% des électeurs au premier round. Au second tour deux semaines plus tard, c'est encore la leader de l'ancien Front national qui gagnait à Obersaasheim avec 52,68%, devant Emmanuel Macron à 47,32%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 20,46% des voix sur place, contre 33,14% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (52,65%).

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Obersaasheim en 2019 ? Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Obersaasheim, à 29,61%, soit 106 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 20,39% et Yannick Jadot à 16,48%.

11:45 - Obersaasheim : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire d'Obersaasheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 032 habitants, ce village cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 31 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (90,66 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 144 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 16,59%, Obersaasheim est un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 47,53% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 210,81 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Obersaasheim incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Européennes à Obersaasheim : le niveau de participation L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 51,69% des personnes habilitées à participer à une élection à Obersaasheim avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 48,42% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Obersaasheim, 64,69% des électeurs avaient participé.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas d'Obersaasheim Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Obersaasheim ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique seraient par exemple susceptibles de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens d'Obersaasheim (68600). Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,64% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 22,12% au second tour. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,48% au premier tour et seulement 58,63% au deuxième tour.