19:13 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Desvres pour ces européennes 2024 ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Le candidat de gauche s'était arrogé 8,98% à Desvres, contre 14,88% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Desvres, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,06% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (9,29% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (7,07% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,75% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Desvres avant les européennes Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un enjeu clé localement pour ces européennes. Législatives mises à part, la progression du RN est déjà solide à Desvres entre Jordan Bardella en 2019 (34,19%) et Marine Le Pen en 2022 (38,76% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 44% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Desvres ? Dernières élections en date, les législatives avaient offert un beau démarrage pour le Rassemblement national à Desvres. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 33,89% au 1er tour et surtout 51,68% au deuxième (Desvres ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,76% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,26% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,61%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,52%, devant Emmanuel Macron à 40,48%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Desvres Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait cumulé 34,19% des votes, contre Nathalie Loiseau à 14,88% et Manon Aubry à 9,29%.

11:45 - Desvres : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact aura la population de Desvres sur les résultats des élections européennes ? Avec 36% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 18,88%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 253 € par an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,80%) et le nombre de résidences HLM (10,15% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Desvres mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 46,5% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Desvres Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 1 745 personnes en âge de voter à Desvres, 50,98% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 40,43% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Desvres : scrutin en cours À Desvres, le niveau de participation sera incontestablement un critère déterminant des élections européennes 2024. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 68,94% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 71,53% au second tour, soit 2 457 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,51% au premier tour et seulement 43,26% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle, sont de nature à impacter la participation à Desvres (62240).