Résultat des européennes à Dhuizon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les électeurs de la coalition de gauche très suivis L'autre source de doute qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nupes. Lors du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 13,41% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 2,83% à Dhuizon, contre 18,3% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Dhuizon : 18,3% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 27,07% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 21,54% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Dhuizon lors des européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera une des clés pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale, comme au niveau national. Les sondages d'opinion prévoient un RN à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique doit l'approcher de 42% à Dhuizon, soit 10 points de plus également que ses 32,46% dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les projections les plus risquées.

15:02 - Les électeurs de Dhuizon plutôt favorables à Le Pen en 2022 Le résultat du scrutin le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection en cours. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un excellent score pour le RN à Dhuizon. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 27,69% au 1er tour et surtout 57,18% au second, lui assurant d'être tout en haut à l'échelon municipal sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,64% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,07% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,64%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 55,47%, devant Emmanuel Macron à 44,53%.

12:45 - 32,46% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Dhuizon Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Dhuizon, avec 32,46%, soit 149 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 18,3% et François-Xavier Bellamy à 11,76%.

11:45 - Comment la composition démographique de Dhuizon façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Dhuizon comme dans toute la France. Avec ses 1 204 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 85 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 766 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (69,79 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 34,44% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 53,06% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1121,13 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour finir, Dhuizon incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Dhuizon : les tendances L'analyse des dernières élections est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Au moment des élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention représentait 48,17% au niveau de Dhuizon. Le taux d'abstention était de 57,19% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Dhuizon : scrutin en cours L'abstention constituera indéniablement l'une des clés des européennes 2024 à Dhuizon. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des familles combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit armé entre entre la Palestine et Israël seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Dhuizon . En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,66% dans la ville, contre une abstention de 25,59% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.