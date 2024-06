Résultat des européennes à Diges : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les habitants de Diges plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin est un indice clé au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un beau score pour le Rassemblement national à Diges. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la ville avec 30,43% au 1er round avant un formidable 60,53% au 2e, le propulsant en tête du paysage local sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,02% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,34% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,87%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 57,07%, devant Emmanuel Macron à 42,93%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Diges Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin glanait 33,26% des voix, contre Nathalie Loiseau à 17,2% et Yannick Jadot à 10,32%.

11:45 - Diges : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Diges, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 604 logements pour 1 069 habitants, la densité de la ville est de 32 hab/km². Avec 38 entreprises, Diges est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (76,66 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,0% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,27% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 179,43 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Diges contribue à construire l'avenir européen.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Diges : les enseignements Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%. Comment ont voté les habitants de cette localité lors des dernières consultations politiques ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, sur les 468 inscrits sur les listes électorales à Diges, 47,36% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 54,69% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Diges À Diges, l'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues des européennes 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 886 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,59% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 24,94% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,28% au premier tour. Au deuxième tour, 51,57% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Diges cette année ? Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?