Résultat des européennes à Pourrain : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait marqué des points à Pourrain au cours de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 27,85% des suffrages dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,72% contre 51,28%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 27,34% des votes sur place, contre 29,17% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (52,79%).

Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Pourrain, à 27,43%, soit 144 voix. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 20,95% et Yannick Jadot à 11,24%.

11:45 - Pourrain aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la commune de Pourrain, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 5,45% et une densité de population de 59 hab/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (16,54%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 557 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,33%) et le nombre de résidences HLM (1,05% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Pourrain mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,71% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.