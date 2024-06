En direct

19:28 - À Dignac, que vont trancher les supporters de la gauche ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait atteint 4,89% à Dignac, contre 24,25% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Dignac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,07% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (7,14% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (12,22% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,07% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Dignac, entre les 24,25% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,37% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,33% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Dignac, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Si dans l'Hexagone, les sondages calculent une évolution moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella tout proche des 40% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle à Dignac C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Dignac lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,37%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 27,97%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,8% contre 55,2%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,2% au premier tour, contre 33,33% pour le binôme LREM. Bis repetita au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. 26,32% des voix s'étaient portées vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 24,25% et Yannick Jadot à 12,22%. Le RN avait convaincu ainsi 140 habitants de Dignac passés par les isoloirs.

11:45 - Démographie et politique à Dignac, un lien étroit Comment la population de Dignac peut-elle influencer le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 47 hab par km² et un taux de chômage de 12,71%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (81,64%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 520 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,64%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,16%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Dignac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,41% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Abstention aux européennes à Dignac : un aperçu détaillé Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h. Au fil des dernières années, les 1 378 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des européennes de 2019, parmi les 585 personnes en âge de voter à Dignac, 54,88% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 45,02% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Dignac pour les élections européennes À Dignac, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'abstention. Les jeunes générations manifestent couramment une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,26% au niveau de la localité, à comparer avec un taux de participation de 81,22% au premier tour, soit 787 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,12% au premier tour. Au second tour, 50,77% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Dignac ?