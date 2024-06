Résultat des européennes à Dirac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Qui va profiter des voix de la Nupes à Dirac ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Dirac, le binôme Nupes avait en effet glané 27,08% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 7,28% à Dirac, contre 21,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Dirac La fraction d'électeurs en faveur du RN sera l'observation majeure pour cette élection localement, comme dans le reste de la France. Si on extrapole la progression du RN anticipée par les enquêtes d'opinion au niveau national pour les élections de juin, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci pourrait s'élever tout proche des 30% à Dirac. Une projection qui semble coller avec les suffrages déjà gagnés par la formation politique sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut toujours monter.

15:02 - Les habitants de Dirac plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,62% contre 28,62% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 40,22% contre 59,78%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,31% au premier tour, contre 32,38% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - 21,36% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Dirac Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu à Dirac lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 21,36%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,73% des bulletins.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Dirac Devant le bureau de vote de Dirac, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 519 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 87 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 869 foyers fiscaux. Dans la localité, 14,53 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 33,27 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,91% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 53,22% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 384,06 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Dirac écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Dirac Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. L'observation des résultats des précédents scrutins européens permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 675 électeurs de Dirac avaient pris part au scrutin (soit 57,74%). La participation était de 47,16% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Dirac pour les élections européennes Le niveau d'abstention constituera un facteur décisif du scrutin européen 2024 à Dirac. Les études révèlent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, 75,6% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 79,34% au premier tour, soit 956 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.