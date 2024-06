En direct

19:09 - À Dinard, qui va raffler les voix de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 18,31% des voix dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 6,17% à Dinard, contre 32,93% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Sur quel candidat vont converger les supporters de droite à Dinard ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella aux élections européennes sera très instructif. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Dinard semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la commune. Une exception à confirmer.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Dinard ? Dinard avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 15,29%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 38,95% des voix. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 29,84% contre 70,16%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 10,46% au premier tour, contre 36,70% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de suffrages, avec 57,95% sur l'unique circonscription couvrant Dinard.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Dinard il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Lors des européennes à l'époque, la liste RN obtenait 16,26% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 32,93%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Dinard Les données démographiques et socio-économiques de Dinard mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,28% et une densité de population de 1267 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (40,04%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 5 112 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,33%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,82%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 44,28%, comme à Dinard, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Dinard Au fil des dernières années, les 10 753 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les européennes, sur les 5 252 personnes en âge de voter à Dinard, 59,75% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 50,97% il y a dix ans. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Abstention à Dinard : quelles perspectives pour les élections européennes ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Dinard, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,13% dans la ville, contre une abstention de 23,35% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?