En direct

19:06 - Les supporters de la coalition de gauche convoités L'autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 22,69% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 7,16% à Saint-Malo, contre 30,24% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Malo ? Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Malo semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville.

15:02 - Les habitants de Saint-Malo penchaient pour Macron à la présidentielle La ville de Saint-Malo avait offert à Marine Le Pen 15,79% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la patronne du RN avec respectivement 37,11% et 18,42% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 28,67% contre 71,33%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 9,4%, alors que les candidats LREM rassembleront 29,91% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? À Saint-Malo, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,24% des bulletins. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 15,23%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,16%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Saint-Malo Dans la commune de Saint-Malo, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Dans l'agglomération, 26% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 13,51% ont plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (54,54%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 20 216 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,84%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,9%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 26,78%, comme à Saint-Malo, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Saint-Malo : les chiffres clés Est-ce que les électeurs français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Sur l'ensemble du territoire, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Saint-Malo, 65,83% des habitants avaient voté. Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 48 609 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 54,94% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Malo avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 46,02% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Saint-Malo : que retenir des précédentes élections ? À Saint-Malo, le taux d'abstention constituera indiscutablement un facteur essentiel de ce scrutin européen 2024. Les jeunes manifestent la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 74,41% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,19% au deuxième tour, c'est-à-dire 28 942 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,68% au premier tour et seulement 47,98% au second tour.