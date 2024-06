Résultat des européennes à Dingé : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Dingé pour ces élections européennes 2024 ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Le candidat de gauche avait glané 8,8% à Dingé, contre 18,77% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des élections du Parlement à Dingé, le binôme Nupes avait en effet enregistré 46,02% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Dingé pour le Rassemblement national ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà solide à Dingé entre Jordan Bardella en 2019 (15,45%) et Marine Le Pen en 2022 (19,64% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Dingé ? Ce sont Emmanuel Macron avec 27,15% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,95% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de la présidentielle en 2022 à Dingé. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 19,64%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 35,14% contre 64,86%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 11,58%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 46,02% des voix. Dingé choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,23%.

12:45 - 18,77% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Dingé Se retourner sur le dernier test semble encore une fois indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Dingé, les dernières européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 18,77% des bulletins exprimés. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 17,94% et Jordan Bardella avec 15,45%.

11:45 - Dingé : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans la commune de Dingé, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,93% de 60 ans et plus. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (75,53%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 680 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,13%) et le nombre de résidences HLM (4,22% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Dingé mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,0% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Dingé : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Lors des dernières européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,22% des électeurs de Dingé. L'abstention était de 50,93% il y a 10 ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Les européennes à Dingé sont lancées À Dingé, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera sans aucun doute l'étendue de la participation. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les prix des matières premières seraient de nature à pousser les électeurs de Dingé à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 81,83% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 79,12% au deuxième tour, c'est-à-dire 993 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,84% au premier tour. Au deuxième tour, 56,89% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Dingé pour les européennes ?