Résultat des européennes à Feins : l'élection 2024 en direct

La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Feins, le binôme Nupes avait en effet enregistré 39,04% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 8,38% à Feins, contre 17,88% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 17,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,22% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,96% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Feins ?

Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. À Feins, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,39% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 19,86% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.