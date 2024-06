Résultat des européennes à Dogneville : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,03% contre 32,93% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,96% contre 62,04%. Le RN n'a pas plus convaincu à Dogneville par la suite, lors des législatives, avec 16,77% au premier tour, contre 43,92% pour le binôme Les Républicains. Il en ira de même au second tour, qui verra également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

11:45 - Élections européennes à Dogneville : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans les rues de Dogneville, les élections sont en cours. Dotée de 755 logements pour 1 503 habitants, la densité de la ville est de 127 habitants par km². Avec 75 entreprises, Dogneville se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 27 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 33,64 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 49,52% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 9,39 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, à Dogneville, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.