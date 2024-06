En direct

19:10 - Les bulletins de la coalition de gauche observés L'union de la gauche aux législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 18,1% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,12% à Golbey, contre 17,18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Golbey ? Le score en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera une des clés pour cette européenne à l'échelle locale. On note que Golbey compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,18% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,6% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Golbey penchaient pour Marine Le Pen en 2022 La communauté électorale de Golbey avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la candidate du RN prenait une avance notable avec 32,6% au premier round. Elle elle conservait son avantage au second tour avec 50,61%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 23,63% des voix sur place, contre 32,15% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (63,44%).

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Golbey il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite cumulait 33,18% des voix, contre Nathalie Loiseau à 17,18% et Yannick Jadot à 10%.

11:45 - Démographie et politique à Golbey, un lien étroit Quelle influence la population de Golbey exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 905 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,91%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2082,67 €/mois peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (24,27%) et le nombre de résidences HLM (29,11% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Golbey mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,88% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Golbey : un aperçu détaillé Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des élections précédentes ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 3 052 inscrits sur les listes électorales à Golbey, 48,79% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 38,46% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Participation à Golbey : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'un des facteurs décisifs des élections européennes sera à n'en pas douter le niveau de participation à Golbey. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 254 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 29,96% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 29,76% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,43% au premier tour et seulement 60,11% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Golbey cette année ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur les prix du quotidien pourraient avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Golbey.