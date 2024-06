En direct

19:26 - Les bulletins de la Nupes scrutés Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 3,62% à Doix lès Fontaines, contre 20,28% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Doix lès Fontaines, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,35% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - À Doix lès Fontaines, une liste RN favorite ? Le résultat obtenu par la liste Bardella sera l'observation majeure localement pour cette élection 2024. A noter : Doix lès Fontaines fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,73% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,56% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la dernière présidentielle à Doix lès Fontaines C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Doix lès Fontaines lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,4%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,56%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 43,11% contre 56,89%. Le RN ne convainquait pas plus à Doix lès Fontaines un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,94% au premier tour, contre 39,08% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de voix, avec 65,90% sur la seule circonscription recouvrant Doix lès Fontaines.

12:45 - À Doix lès Fontaines, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Doix lès Fontaines, avec 26,73%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 20,28% et François-Xavier Bellamy à 13,21%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Doix lès Fontaines La composition démographique et socio-économique de Doix lès Fontaines détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,49%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 654 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,97%) et le nombre de résidences HLM (4,82% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Doix lès Fontaines mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,4% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Doix lès Fontaines : étude du taux de participation aux élections européennes Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Doix lès Fontaines, 64,96% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 42,88% des électeurs de Doix lès Fontaines avaient boudé les urnes. L'abstention était de 51,58% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Doix lès Fontaines : la participation en question À Doix lès Fontaines, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,05% dans la ville. L'abstention était de 19,02% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,68% au premier tour. Au second tour, 50,04% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?