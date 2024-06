Résultat des européennes à Dolomieu : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Dolomieu ? Regarder l'expérience la plus récente dans les urnes semble une évidence au moment des européennes. Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un beau résultat pour le Rassemblement national à Dolomieu. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la localité avec 34,51% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 53,63% au deuxième, lui promettant la meilleure place du paysage local (Dolomieu n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même récolté plus de votes aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 32,25% au premier tour et 53,03% au 2e dans la commune.

12:45 - 30,97% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Dolomieu Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, 398 électeurs de Dolomieu avaient préféré le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, enregistrait ainsi 30,97% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,92% et Yannick Jadot à 13,07%.

11:45 - Dynamique électorale à Dolomieu : une analyse socio-démographique Comment la population de Dolomieu peut-elle influencer les résultats des européennes ? Dans la commune, 20,6% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 23,46% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 264 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (5,58%) et le nombre de résidences HLM (6,91% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Dolomieu mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,34% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Dolomieu : étude du pourcentage d'abstention aux élections européennes Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 1 338 personnes en âge de voter à Dolomieu, 54,46% avaient pris part au vote. La participation était de 44,41% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Dolomieu : quel sera le taux de participation ? À Dolomieu, l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen sera indéniablement le taux de participation. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 2 478 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,98% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,04% au second tour, c'est-à-dire 1 906 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,76% au premier tour et seulement 46,83% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Dolomieu pour les européennes ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur les tarifs du quotidien sont de nature à impacter la participation à Dolomieu.