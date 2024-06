En direct

19:22 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Domancy ? L'autre incertitude qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 15,74% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 3,21% à Domancy, contre 26,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Jordan Bardella scrutés à Domancy Le score en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella va être le déterminant pour cette élection des députés européens à l'échelle locale. Les enquêtes d'opinion annoncent un Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit le pousser à 29% à Domancy, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les habitants de Domancy penchaient pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Domancy lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,21%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,19%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 38,56% contre 61,44%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Domancy un mois plus tard, lors des législatives, avec 17,22% au premier tour, contre 37,05% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, voyant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - À Domancy, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Domancy était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 19,01% des votes, en troisième position, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 19,75% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,05%, en tête ici même.

11:45 - Analyse socio-économique de Domancy : perspectives électorales Quel portrait faire de Domancy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 308 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 251 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 245 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (83,53 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 38,18% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 334,25 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Ainsi, Domancy incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Domancy ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 49,31% des électeurs de Domancy avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 57,26% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Domancy La participation sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Domancy. Pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 700 personnes en âge de voter au sein de la commune, 21,93% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 20,18% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La guerre au Moyen-Orient pourrait potentiellement nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Domancy.