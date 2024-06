En direct

19:09 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Passy ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était élevé à 4,9% à Passy, contre 20,84% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Passy, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,89% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,82% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,38% pour Yannick Jadot, 1,8% pour Fabien Roussel et 1,77% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Quel résultat à Passy pour le RN de Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé au niveau local pour cette européenne. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Passy. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Passy penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,82% contre 25,22% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,24% contre 57,76%. Le RN ne convainquait pas plus à Passy par la suite, lors des élections des députés, avec 18,5% au premier tour, contre 27,13% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Passy, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - 21,92% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Passy Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Passy, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait pris la première place, récoltant 21,92% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,84% et Yannick Jadot à 20,15%. Ce qui correspond à 828 votes dans la commune.

11:45 - Passy : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale européenne, Passy se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 11 068 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 094 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans la commune, 31 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,48 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 658 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 386 euros par an, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. Pour résumer, Passy incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Participation aux européennes à Passy : un regard approfondi Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 45,81% des électeurs de Passy (Haute-Savoie) avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 36,76% pour les européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Passy L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention à Passy. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 42,85% au premier tour. Au second tour, 38,0% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 719 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 73,4% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 70,17% au second tour, ce qui représentait 6 117 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.