En direct

19:09 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières. Mais Le candidat de gauche avait obtenu 5,86% à Dombasle-sur-Meurthe, contre 18,36% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Dombasle-sur-Meurthe, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,94% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,76% pour Yannick Jadot, 1,95% pour Fabien Roussel et 1,63% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Dombasle-sur-Meurthe ? La part des électeurs en faveur de la liste Bardella sera un enjeu au niveau local pour cette européenne. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Dombasle-sur-Meurthe. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour s'attendre à 43% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Dombasle-sur-Meurthe ? Marine Le Pen avait particulièrement frappé les esprits à Dombasle-sur-Meurthe à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 35,79% des électeurs dès le 1er tour. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est aussi elle qui s'imposait à Dombasle-sur-Meurthe avec 54%, devant Emmanuel Macron à 46%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 26,92% des voix sur place, contre 30,64% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 61,77%.

12:45 - À Dombasle-sur-Meurthe, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était arrogée les européennes il y a cinq ans. Le mouvement séduisait 33,3% des suffrages, soit 1119 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 18,36% et Yannick Jadot à 10,03%.

11:45 - Dombasle-sur-Meurthe : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes A mi-chemin des européennes, Dombasle-sur-Meurthe regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 633 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 443 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 461 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (22,56 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 141 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,25%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 26 049 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Dombasle-sur-Meurthe, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Européennes à Dombasle-sur-Meurthe : retour sur la participation électorale Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17h. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Durant les européennes 2019, sur les 3 492 inscrits sur les listes électorales à Dombasle-sur-Meurthe, 47,95% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 59,39% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Dombasle-sur-Meurthe L'un des facteurs essentiels du scrutin européen sera indéniablement le taux de participation à Dombasle-sur-Meurthe. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, 24,89% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,17% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,63% au premier tour et seulement 57,74% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Dombasle-sur-Meurthe ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient seraient de nature à inciter les citoyens de Dombasle-sur-Meurthe à s'intéresser plus fortement du scrutin.