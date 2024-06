Résultat des européennes à Rosières-aux-Salines : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de Rosières-aux-Salines : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et le contexte socio-économique de Rosières-aux-Salines contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,58% et une densité de population de 106 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (81,85%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 076 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,62%) et le nombre de résidences HLM (2,22% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Rosières-aux-Salines mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,11% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.