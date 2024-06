Résultat des européennes à Domblans : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Domblans, qui va profiter du vote Nupes ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, avait glané 22,99% à Domblans, contre 4,02% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son excellent résultat lors des législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Domblans, le binôme Nupes avait en effet glané 27,06% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - À Domblans, une liste Bardella favorite ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Jordan Bardella pourrait se situer à 30% à Domblans si la tendance prédite par les intentions de vote au niveau national se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité d'environ 30% des voix dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le calcul est simple voire simpliste, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant les européennes Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,17% contre 28,03% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 47,38% contre 52,62%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 23,95% au premier tour, contre 38,21% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de voix, avec 56,71% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Que retenir des européennes à Domblans il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut encore sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 120 votants de Domblans avaient préféré la liste du RN à l'époque, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, cumulait 22,99% des voix contre Nathalie Loiseau à 22,99% et Yannick Jadot à 12,64%.

11:45 - Les enjeux locaux de Domblans : tour d'horizon démographique Dans la commune de Domblans, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans le village, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,02% ont 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,49%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 557 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,75%) et le nombre de résidences HLM (11,19% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Domblans mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 20,29% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Domblans L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 549 personnes en âge de voter à Domblans, 59,42% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 48,47% pour les européennes de 2014. Y aura-t-il une augmentation de la participation des électeurs français aux européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Abstention à Domblans : que retenir des précédentes élections ? À Domblans, l'un des facteurs principaux du scrutin européen sera sans nul doute le niveau d'abstention. L'inflation qui plombe le budget des Français cumulée avec les inquiétudes liées au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie sont par exemple capables de ramener les électeurs de Domblans (39210) dans les isoloirs. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 985 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 84,67% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,53% au deuxième tour, ce qui représentait 794 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 56,72% au premier tour. Au deuxième tour, 55,19% des électeurs se sont déplacés.